https://ria.ru/20230914/drony-1896229484.html

В Брянской области уничтожили украинские дроны

В Брянской области уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 14.09.2023

В Брянской области уничтожили украинские дроны

Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:51

2023-09-14T00:51

2023-09-14T01:02

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что около 00.10 мск ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака украинских террористов. Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896229577.html

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html

брянская область

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брянская область, россия, происшествия, александр богомаз