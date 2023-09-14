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В Брянской области уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 14.09.2023 (обновлено: 01:02 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/drony-1896229484.html
В Брянской области уничтожили украинские дроны
В Брянской области уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 14.09.2023
В Брянской области уничтожили украинские дроны
Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:51
2023-09-14T01:02
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что около 00.10 мск ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака украинских террористов. Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896229577.html
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html
брянская область
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брянская область, россия, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили украинские дроны

Губернатор: в Брянской области уничтожили украинские дроны, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что около 00.10 мск ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.
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"Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака украинских террористов. Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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