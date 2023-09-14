https://ria.ru/20230914/drony-1896229484.html
В Брянской области уничтожили украинские дроны
В Брянской области уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 14.09.2023
В Брянской области уничтожили украинские дроны
Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:51
2023-09-14T00:51
2023-09-14T01:02
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении двух украинских беспилотников в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что около 00.10 мск ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена еще одна атака украинских террористов. Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896229577.html
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили украинские дроны
Губернатор: в Брянской области уничтожили украинские дроны, пострадавших нет