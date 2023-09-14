https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html

Российские бойцы обратили в бегство украинскую ДРГ в Харьковской области

Российские бойцы обратили в бегство украинскую ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 14.09.2023

Российские бойцы обратили в бегство украинскую ДРГ в Харьковской области

Российские военные вычислили украинскую группу диверсантов на Купянском направлении и обратили ее в бегство, сообщил РИА Новости боец разведгруппы "Ночные... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:12

2023-09-14T22:12

2023-09-14T23:53

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 14 сен — РИА Новости. Российские военные вычислили украинскую группу диверсантов на Купянском направлении и обратили ее в бегство, сообщил РИА Новости боец разведгруппы "Ночные охотники", кадры их работы оказались в распоряжении агентства."Вычислили ДРГ противника до десяти человек, подняли дрон со взрывчаткой, когда они побежали, ударили еще артиллерией. В итоге, бросив раненых, убежали", — рассказал он.На кадрах объективного контроля видно, как дрон российских разведчиков сбрасывает на выявленную диверсионную группу самодельное взрывное устройство. После того как украинские военнослужащие начали отступать, БПЛА нанес еще один удар уже при помощи артсистемы.Накануне "Ночные охотники" сообщили РИА Новости, что начали использовать самодельные взрывные устройства для сбросов с беспилотников.Ранее сегодня Министерство обороны сообщило, что группировка войск "Запад" отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ возле Синьковки в Харьковской области. Кроме того, на Купянском направлении удалось уничтожить два украинских склада боеприпасов под Берестовым и Тихим. Противник при этом потерял до 130 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, российские войска поразили артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.В середине августа Минобороны сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895708376.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разведгруппа ВС РФ "Ночные охотники" заставила отступить диверсионную группу ВСУ Разведгруппа ВС РФ "Ночные охотники" при помощи программы, разработанной российскими специалистами, вычислила диверсионную группу противника под Купянском и при помощи БПЛА со взрывчаткой и артиллерии заставила украинских военных отступить 2023-09-14T22:12 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф