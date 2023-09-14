https://ria.ru/20230914/dollar-1896238067.html

Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире

Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире

Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:10

2023-09-14T05:10

2023-09-14T05:10

россия

китай

индия

брикс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса необходимо проводить дополнительную работу, заявил РИА Новости президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. "Было бы прекрасно, если бы БРИКС смог придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом. Отход от использования доллара происходит быстро. За последние 20 лет вы видите, что доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается. Сейчас становится еще быстрее", - заявил Годдард. В то же время, по его словам, чтобы по-настоящему уйти от доллара, необходимо принять во внимание несколько аспектов. "Одним из них является торговый аспект, валюта для торговли. Это самая простая часть всего уравнения. Например, если БРИКС сможет объединиться и в какой-то степени поддержать валюту, возможно, золотыми резервами России, Китая, Индии, кого бы то ни было, вы сможете придумать валюту, что-то вроде валюты в вашем кармане, которую вы можете потратить, но это будет электронная валюта для торговли. Тогда вы сможете очень быстро осуществить значительную долю мировой торговли в этой валюте", - заявил Годдард. "Более трудная часть" усилий по замене доллара заключается в резервном аспекте валюты, отметил президент Netley Group. Например, большим преимуществом США на данный момент является широта рынка облигаций, объяснил Годдард. "Я думаю, что один из способов заключается в том, что БРИКС мог бы разработать что-то, с чем можно было бы конкурировать, это была бы технология, которая фактически свяжет рынки облигаций БРИКС. То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины", - заявил предприниматель. По его словам, сочетание этих двух вещей - стабильной торговой валюты и сильного общего рынка облигаций - может создать потенциал для вытеснения доллара. Этот процесс можно было бы даже ускорить за счет расширения БРИКС, увеличения глубины этих экономических связей.

https://ria.ru/20230909/mankevich-1895050921.html

https://ria.ru/20230902/dollar-1893836887.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, индия, брикс, в мире