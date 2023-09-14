https://ria.ru/20230914/dollar-1896238067.html
Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире
Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире - РИА Новости, 14.09.2023
Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире
Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:10
2023-09-14T05:10
2023-09-14T05:10
россия
китай
индия
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса необходимо проводить дополнительную работу, заявил РИА Новости президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард. "Было бы прекрасно, если бы БРИКС смог придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом. Отход от использования доллара происходит быстро. За последние 20 лет вы видите, что доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается. Сейчас становится еще быстрее", - заявил Годдард. В то же время, по его словам, чтобы по-настоящему уйти от доллара, необходимо принять во внимание несколько аспектов. "Одним из них является торговый аспект, валюта для торговли. Это самая простая часть всего уравнения. Например, если БРИКС сможет объединиться и в какой-то степени поддержать валюту, возможно, золотыми резервами России, Китая, Индии, кого бы то ни было, вы сможете придумать валюту, что-то вроде валюты в вашем кармане, которую вы можете потратить, но это будет электронная валюта для торговли. Тогда вы сможете очень быстро осуществить значительную долю мировой торговли в этой валюте", - заявил Годдард. "Более трудная часть" усилий по замене доллара заключается в резервном аспекте валюты, отметил президент Netley Group. Например, большим преимуществом США на данный момент является широта рынка облигаций, объяснил Годдард. "Я думаю, что один из способов заключается в том, что БРИКС мог бы разработать что-то, с чем можно было бы конкурировать, это была бы технология, которая фактически свяжет рынки облигаций БРИКС. То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины", - заявил предприниматель. По его словам, сочетание этих двух вещей - стабильной торговой валюты и сильного общего рынка облигаций - может создать потенциал для вытеснения доллара. Этот процесс можно было бы даже ускорить за счет расширения БРИКС, увеличения глубины этих экономических связей.
https://ria.ru/20230909/mankevich-1895050921.html
https://ria.ru/20230902/dollar-1893836887.html
россия
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, индия, брикс, в мире
Россия, Китай, Индия, БРИКС, В мире
Эксперт заявил об ускорении отказа от доллара в мире
Эксперт: отход от доллара ускоряется в странах БРИКС и по всему миру
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Отход от использования доллара происходит устойчивыми темпами как в странах БРИКС, так и в целом в мировой экономике, хотя для ускорения этого процесса необходимо проводить дополнительную работу, заявил РИА Новости президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
«
"Было бы прекрасно, если бы БРИКС смог придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом. Отход от использования доллара происходит быстро. За последние 20 лет вы видите, что доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается. Сейчас становится еще быстрее", - заявил Годдард.
В то же время, по его словам, чтобы по-настоящему уйти от доллара, необходимо принять во внимание несколько аспектов.
"Одним из них является торговый аспект, валюта для торговли. Это самая простая часть всего уравнения. Например, если БРИКС сможет объединиться и в какой-то степени поддержать валюту, возможно, золотыми резервами России, Китая
, Индии
, кого бы то ни было, вы сможете придумать валюту, что-то вроде валюты в вашем кармане, которую вы можете потратить, но это будет электронная валюта для торговли. Тогда вы сможете очень быстро осуществить значительную долю мировой торговли в этой валюте", - заявил Годдард.
Виталий Манкевич: юань начал заменять россиянам токсичный доллар
"Более трудная часть" усилий по замене доллара заключается в резервном аспекте валюты, отметил президент Netley Group. Например, большим преимуществом США
на данный момент является широта рынка облигаций, объяснил Годдард.
"Я думаю, что один из способов заключается в том, что БРИКС мог бы разработать что-то, с чем можно было бы конкурировать, это была бы технология, которая фактически свяжет рынки облигаций БРИКС. То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины", - заявил предприниматель.
По его словам, сочетание этих двух вещей - стабильной торговой валюты и сильного общего рынка облигаций - может создать потенциал для вытеснения доллара. Этот процесс можно было бы даже ускорить за счет расширения БРИКС, увеличения глубины этих экономических связей.
Тенденция отказа от доллара усиливается, заявил посол Китая в Анкаре