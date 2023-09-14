Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/dogovor-1896240480.html
В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией
В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией
Позиция Японии в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:58
2023-09-14T06:58
япония
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896048912_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_b3ec9cd8fbc100890fe31df8887b03e8.jpg
ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Позиция Японии в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и заключения мирного договора остается неизменной, заявила на своей первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава. "В отношении северных территорий мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - сказала министр. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".
https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896048912_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5c0e13e3b8f619b8df803fcfcbf6524a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией

Новая глава МИД: позиция Японии по мирному договору с Россией не изменится

© AP Photo / Eugene HoshikoЁко Камикава
Ёко Камикава - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Ёко Камикава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Позиция Японии в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и заключения мирного договора остается неизменной, заявила на своей первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава.
«
"В отношении северных территорий мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - сказала министр.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, на мемориальном комплексе Площадь Славы в Южно-Сахалинске. 3 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Медведев заявил о новой милитаризации Японии
3 сентября, 07:33
 
ЯпонияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала