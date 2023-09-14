https://ria.ru/20230914/dogovor-1896240480.html

В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией

В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

В Японии заявили о неизменной позиции по мирному договору с Россией

Позиция Японии в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:58

2023-09-14T06:58

2023-09-14T06:58

япония

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896048912_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_b3ec9cd8fbc100890fe31df8887b03e8.jpg

ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Позиция Японии в отношении РФ о решении территориальной проблемы в отношении "северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и заключения мирного договора остается неизменной, заявила на своей первой пресс-конференции новая глава МИД Японии Ёко Камикава. "В отношении северных территорий мы твердо придерживаемся направления решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - сказала министр. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Законом изменяется наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".

https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, россия, в мире