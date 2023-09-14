https://ria.ru/20230914/dfo-1896357796.html

Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО

Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 14.09.2023

Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО

Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:35

2023-09-14T16:35

2023-09-14T16:50

экономика

россия

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки самолетов и вертолетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Еще одно важное направление - это воздушные перевозки. До 1 марта будущего года нужно будет подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, говоря о реализации поручений президента РФ по развитию Дальнего Востока.

https://ria.ru/20230414/aviastroenie-1865324934.html

россия

дальний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин