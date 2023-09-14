https://ria.ru/20230914/dfo-1896357796.html
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 14.09.2023
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:35
2023-09-14T16:35
2023-09-14T16:50
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863318160_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_524e93ac15b1e1e24c0f784a7af6c50e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки самолетов и вертолетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Еще одно важное направление - это воздушные перевозки. До 1 марта будущего года нужно будет подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, говоря о реализации поручений президента РФ по развитию Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230414/aviastroenie-1865324934.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863318160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4a4f5b9f52cbf6201fec7c1abbd8b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
Власти до 1 марта подготовят план по развитию воздушных перевозок в ДФО