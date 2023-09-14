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Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 14.09.2023
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16:35 14.09.2023 (обновлено: 16:50 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/dfo-1896357796.html
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО - РИА Новости, 14.09.2023
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО
Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:35
2023-09-14T16:50
экономика
россия
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки самолетов и вертолетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Еще одно важное направление - это воздушные перевозки. До 1 марта будущего года нужно будет подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, говоря о реализации поручений президента РФ по развитию Дальнего Востока.
https://ria.ru/20230414/aviastroenie-1865324934.html
россия
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экономика, россия, дальний восток, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Михаил Мишустин
Власти подготовят план мероприятий по развитию воздушных перевозок в ДФО

Власти до 1 марта подготовят план по развитию воздушных перевозок в ДФО

© iStock.com / Oleg MarchakЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / Oleg Marchak
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ планирует до 1 марта подготовить план мероприятий по развитию воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, включающий поставки самолетов и вертолетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Еще одно важное направление - это воздушные перевозки. До 1 марта будущего года нужно будет подготовить план мероприятий и учесть там все возможные меры от строительства новых аэропортов до поставок российских самолетов и вертолетов", - заявил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, говоря о реализации поручений президента РФ по развитию Дальнего Востока.
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Мишустин рассказал о мерах по поддержке авиастроения
14 апреля, 14:00
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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