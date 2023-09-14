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На Кубани детские сады, где нет воды из-за аварии, временно закроются - РИА Новости, 14.09.2023
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22:56 14.09.2023 (обновлено: 22:57 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/detsady-1896424274.html
На Кубани детские сады, где нет воды из-за аварии, временно закроются
На Кубани детские сады, где нет воды из-за аварии, временно закроются - РИА Новости, 14.09.2023
На Кубани детские сады, где нет воды из-за аварии, временно закроются
Детские сады Крымского района Краснодарского края, попавшие в зону отключения воды из-за аварийных работ на магистральном водопроводе, приостановят работу в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:56
2023-09-14T22:57
происшествия
жкх
крымский район
геленджик
новороссийск
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Детские сады Крымского района Краснодарского края, попавшие в зону отключения воды из-за аварийных работ на магистральном водопроводе, приостановят работу в пятницу, а школы муниципалитета будут функционировать без организации питания, сообщил в телеграм-канале районный глава Сергей Лесь. В среду Лесь сообщил, что жителям Крымского района, Геленджика и Новороссийска отключат воду для устранения последствий аварии на магистральном водопроводе "Троицкого группового водопровода". Воды нет в городе Крымске, Троицком, Нижнебаканском, Молдаванском (кроме хуторов Орджоникидзе и Даманка) и Южном сельских поселениях. "В районе Новотроицкого ж/д переезда продолжается ремонт на магистральном водопроводе, из-за которого временно прекращена подача воды жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика… 15 сентября, в поселениях, где не будет воды… образовательные организации будут работать с 10.00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы", - написал Лесь в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230914/voda-1896254395.html
крымский район
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происшествия, жкх, крымский район, геленджик, новороссийск
Происшествия, ЖКХ, Крымский район, Геленджик, Новороссийск
На Кубани детские сады, где нет воды из-за аварии, временно закроются

Детсады Крымского района Кубани, где нет воды из-за аварии, временно закроются

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКраснодарский край
Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Детские сады Крымского района Краснодарского края, попавшие в зону отключения воды из-за аварийных работ на магистральном водопроводе, приостановят работу в пятницу, а школы муниципалитета будут функционировать без организации питания, сообщил в телеграм-канале районный глава Сергей Лесь.
В среду Лесь сообщил, что жителям Крымского района, Геленджика и Новороссийска отключат воду для устранения последствий аварии на магистральном водопроводе "Троицкого группового водопровода". Воды нет в городе Крымске, Троицком, Нижнебаканском, Молдаванском (кроме хуторов Орджоникидзе и Даманка) и Южном сельских поселениях.
«
"В районе Новотроицкого ж/д переезда продолжается ремонт на магистральном водопроводе, из-за которого временно прекращена подача воды жителям Крымского района, Новороссийска и Геленджика… 15 сентября, в поселениях, где не будет воды… образовательные организации будут работать с 10.00 без организации питания. В детских садах будут работать только дежурные группы", - написал Лесь в телеграм-канале.
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Жители села в Курской области остались без воды после обстрела
Вчера, 09:50
 
ПроисшествияЖКХКрымский районГеленджикНовороссийск
 
 
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