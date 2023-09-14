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Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова - РИА Новости, 14.09.2023
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Медиавойны
 
14:13 14.09.2023 (обновлено: 14:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/denisov-1896319010.html
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова - РИА Новости, 14.09.2023
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова
Посольство РФ в Кишиневе направило в МИД Молдавии ноту протеста из-за депортации главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:13
2023-09-14T14:14
медиавойны
молдавия
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
в мире
глава sputnik молдова виталий денисов
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Кишиневе направило в МИД Молдавии ноту протеста из-за депортации главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, говорится в сообщении дипмиссии. В среду временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко был вызван в российский МИД, на встрече ему был выражен решительный протест из-за необоснованного и провокационного решения Кишинева о высылке Денисова. Такой недружественный шаг Кишинева, подчеркнули в МИД, не останется без адекватного ответа. "Посольство Российской Федерации в Республике Молдова не оставляет без внимания вопиющий случай депортации руководителя представительства МИА Sputnik Молдова В.А. Денисова. Тринадцатого сентября в министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена нота протеста", - сообщается в Telegram-канале посольства. Уточняется, что в российском диппредставительстве ожидают реакции широкой общественности и уполномоченных структур молдавской стороны в сфере средств массовой информации. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ". Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений. В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html
https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896064176.html
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Медиавойны, Молдавия, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, В мире, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова

Посольство РФ направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки главы Sputnik Молдова

© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Кишиневе направило в МИД Молдавии ноту протеста из-за депортации главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, говорится в сообщении дипмиссии.
В среду временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко был вызван в российский МИД, на встрече ему был выражен решительный протест из-за необоснованного и провокационного решения Кишинева о высылке Денисова. Такой недружественный шаг Кишинева, подчеркнули в МИД, не останется без адекватного ответа.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова
13 сентября, 10:34
"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова не оставляет без внимания вопиющий случай депортации руководителя представительства МИА Sputnik Молдова В.А. Денисова. Тринадцатого сентября в министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова направлена нота протеста", - сообщается в Telegram-канале посольства.
Уточняется, что в российском диппредставительстве ожидают реакции широкой общественности и уполномоченных структур молдавской стороны в сфере средств массовой информации.
Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Захарова назвала депортацию главы Sputnik Молдова зачисткой инфополя
13 сентября, 11:55
 
МедиавойныМолдавияSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваВ миреГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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