https://ria.ru/20230914/denisov-1896317459.html

В ПМР прокомментировали депортацию главы Sputnik Молдова

В ПМР прокомментировали депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023

В ПМР прокомментировали депортацию главы Sputnik Молдова

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости назвал депортацию... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:06

2023-09-14T14:06

2023-09-14T14:06

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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости назвал депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова демонстрацией жестоких намерений молдавских националистов. Накануне руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В среду Денисов вернулся в Москву. "Это не просто депортация. Это демонстрация намерений нынешней кишиневской власти в отношении самой России и Приднестровья. А именно – задавить всех своих оппонентов. Добавим к этому Гагаузию, где власти Молдовы активно вносят раскол между командой победившей на выборах башкана Евгении Гуцул и депутатами Народного Собрания Автономии", - сказал Сафонов. Он полагает, что обанкротившимся на социально-экономическом поприще прорумынским националистам нужно полностью подконтрольное информационное поле. Они хотят получить его также в Гагаузии и в непокоренном Приднестровье. Поэтому они решили показательно "покарать" Денисова и показать тем самым, что от всех остальных националисты ждут только капитуляции. При этом политолог полагает, что акция против Денисова наверняка продиктована из западных кругов, фактически ведущих войну против России. "Эти круги хотят сжечь мосты за Молдовой в ее отношениях с Москвой", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230914/kishinev-1896255886.html

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