https://ria.ru/20230914/dengi-1896417746.html

СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

Деньги из бюджета Украины продолжают тратить на производство сериалов, тендеры провело предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", сообщает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:49

2023-09-14T21:49

2023-09-14T21:49

в мире

украина

александр ткаченко (протоиерей)

страна.ua

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Деньги из бюджета Украины продолжают тратить на производство сериалов, тендеры провело предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", сообщает издание "Страна.ua". "Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело два тендера на 32,6 миллиона гривен (около 883 тысяч долларов). Первый - на создание сериала под рабочим названием "Семейный консультант" - 17,4 миллиона гривен (471 тысяч долларов). Второй - на создание сериала под рабочим названием "Курс счастливой жизни" на 15,2 миллиона гривен (411,5 тысячи долларов) – пишет "Страна.ua" в своем телеграм-канале. Из-за решения Минкульта Украины выделить деньги из бюджета на сериалы ранее возник скандал, который стал одной из причин отставки министра культуры Александра Ткаченко, напоминает издание. Ранее Ткаченко заявлял, что Минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895571368.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/ukraina-1884940934.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), страна.ua, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии