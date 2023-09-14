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СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов - РИА Новости, 14.09.2023
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21:49 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/dengi-1896417746.html
СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов
СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов
Деньги из бюджета Украины продолжают тратить на производство сериалов, тендеры провело предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", сообщает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:49
2023-09-14T21:49
в мире
украина
александр ткаченко (протоиерей)
страна.ua
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
технологии
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Деньги из бюджета Украины продолжают тратить на производство сериалов, тендеры провело предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", сообщает издание "Страна.ua". "Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело два тендера на 32,6 миллиона гривен (около 883 тысяч долларов). Первый - на создание сериала под рабочим названием "Семейный консультант" - 17,4 миллиона гривен (471 тысяч долларов). Второй - на создание сериала под рабочим названием "Курс счастливой жизни" на 15,2 миллиона гривен (411,5 тысячи долларов) – пишет "Страна.ua" в своем телеграм-канале. Из-за решения Минкульта Украины выделить деньги из бюджета на сериалы ранее возник скандал, который стал одной из причин отставки министра культуры Александра Ткаченко, напоминает издание. Ранее Ткаченко заявлял, что Минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895571368.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/ukraina-1884940934.html
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в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), страна.ua, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), технологии
В мире, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Страна.ua, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Технологии
СМИ: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

Страна.ua: деньги из госбюджета Украины тратят на производство сериалов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Деньги из бюджета Украины продолжают тратить на производство сериалов, тендеры провело предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", сообщает издание "Страна.ua".
«
"Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело два тендера на 32,6 миллиона гривен (около 883 тысяч долларов). Первый - на создание сериала под рабочим названием "Семейный консультант" - 17,4 миллиона гривен (471 тысяч долларов). Второй - на создание сериала под рабочим названием "Курс счастливой жизни" на 15,2 миллиона гривен (411,5 тысячи долларов) – пишет "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
На Украине вновь хотят увеличить расходы госбюджета на оборону
11 сентября, 14:59
Из-за решения Минкульта Украины выделить деньги из бюджета на сериалы ранее возник скандал, который стал одной из причин отставки министра культуры Александра Ткаченко, напоминает издание.
Ранее Ткаченко заявлял, что Минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Маск о помощи Украине: хорошо бы знать, как расходуются средства
18 июля, 19:56
 
В миреУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Страна.uaМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Технологии
 
 
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