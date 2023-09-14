https://ria.ru/20230914/byudzhet-1896198911.html

Прошла адаптацию: Россия получила неожиданные доходы

Прошла адаптацию: Россия получила неожиданные доходы - РИА Новости, 14.09.2023

Прошла адаптацию: Россия получила неожиданные доходы

Российский бюджет в августе вернулся к профициту, который составил 230 миллиардов рублей, а по оценкам западных аналитиков — около 450. С чем это связано и есть РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

2023-09-14T15:40

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МОСКВА, 14 cент — РИА Новости, Елена Савельева. Российский бюджет в августе вернулся к профициту, который составил 230 миллиардов рублей, а по оценкам западных аналитиков — около 450. С чем это связано и есть ли перспективы сокращения дефицита более быстрыми темпами — в материале РИА Новости."Санкционная дыра"Бюджет изрядно потрепали санкции. Переориентация экспортных потоков с европейского на азиатские рынки потребовала времени. В результате нефтегазовые доходы упали. По оценкам Минфина, за восемь месяцев 2023 года — на 38,2%, до 4,8 триллиона рублей.В январе-августе дефицит бюджета составил 2,36 триллиона рублей, или 1,5% ВВП. Однако разрыв между расходной и доходной частями оказался меньше, чем прогнозировали.В августе, как сообщил премьер Михаил Мишустин, профицит достиг 230 миллиардов рублей. Во многом помог рост нефтегазовых доходов. По итогам последнего летнего месяца они превысили 1,8 триллиона рублей — это на 56,5% больше уровня прошлого года.По подсчетам Bloomberg, реальная цифра в два раза выше: около 450 миллиардов долларов.Откуда деньгиСущественно помог заметный рост налоговых поступлений из других секторов, что компенсировало падение "нефтянки".Ненефтегазовые доходы (ННГД) увеличились за первые восемь месяцев года на 24,2% — до 12,155 триллиона рублей. А за последний месяц рекордно выросли до 57,5% год к году и достигли 1,82 триллиона рублей. По мнению аналитиков, именно на них пришелся основной вклад в поправку бюджета."Совокупные доходы в августе составили 2,5 триллиона рублей, 74% из них пришлось на ННГД. Показатель довольно высокий для сырьевой экономики, для сравнения: в 2022-м он составлял менее 60%. Львиная доля формируется за счет налога на добавленную стоимость, еще в районе десяти процентов приносит налог на прибыль", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Еще один фактор — сокращение государственных расходов. В августе они снизились на 4,2%, однако экономить начали еще в июне. За последние три месяца госрасходы упали на 5,2% и выросли всего на 13,2% по отношению к 2021 году при накопленной инфляции в 21%. Очевидно, Минфин выбрал путь жесткой консолидации для удержания бюджета, отмечает аналитик.Быстрое восстановление баланса на мировых рынках и растущий спрос на российскую нефть в Азии и Африке тоже сыграли на руку. Brent подорожала почти до 90 долларов за баррель, а дисконт российской Urals к эталонному сорту сократился. Сегодня она стоит в среднем 74 доллара за баррель — комфортный уровень для бюджета.Адаптация экономикиСвою роль сыграла адаптация российской экономики к внешним ограничениям — этот процесс идет быстрее, чем предполагалось. Деловая активность в стране восстанавливается интенсивнее, внутренний спрос растет. Реальная динамика оказалась положительной за счет экономического роста — особенно в таких секторах, как обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.Августовское значение индекса деловой активности GM Global Services Russia PMI Index составило 57,8 процентного пункта против 53,9 в июле. В сфере услуг от S&P Global (Global Russia Services PMI by the S&P Global) этот показатель за аналогичный период вырос с 54 до 57,6. Седьмой месяц подряд он поднимается выше порогового значения в 50 процентных пунктов.Мощный клиентский спрос спровоцировал резкий рост деловой активности. После июльского снижения в августе индекс прибавил 3,9 процентного пункта. Это самое большое значение с января 2022-го, указывают в "ГлобалМедиа"."После ухода крупных брендов отечественная легкая промышленность получила новый импульс к развитию. Улучшили показатели относительно прошлого года производители моющих средств и косметики, одежды, продуктов, кормов для животных. В июле объемы производств по переработке рыбы по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли в 1,86 раза", — говорит Галина Сорокина, профессор Государственного университета управления.Ослабление рубляНаконец, вклад в бюджет ожидаемо внесло снижение курса национальной валюты. В августе она ослабела на пять процентов, кратковременно торгуясь выше 101 рубля за доллар."Санкции сильно ограничили экспорт энергоносителей, что вынудило руководство страны прибегнуть к дополнительным расходам — субсидиям нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний. В этих условиях заметное ослабление нацвалюты как раз и дало тот "навес" доходов, которые в "мирное время" страна получает от экспорта нефти и газа", — объясняет Александр Соловьев, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".По его мнению, действия ЦБ указывают на то, что ослабление нацвалюты достигло пика."Чрезмерно слабый рубль ведет к росту инфляции, что прямо противоречит политике Банка России, направленной на ее таргетирование вблизи четырех процентов. Поскольку валютный курс плавающий, а основной инструмент ДКП в таком случае — ключевая ставка, то можно говорить о завершении ослабления рубля. Что и продемонстрировал ЦБ, подняв на внеочередном заседании в августе этот показатель до 12%", — отмечает Соловьев.Сокращение дефицитаСогласно прогнозу Минфина, дефицит бюджета в этом году составит два процента ВВП (около трех триллионов рублей). Закрыть его планируют преимущественно за счет заимствований на внутреннем рынке. Как подчеркивают эксперты, госдолг в связи с этим будет низким — порядка 15% ВВП.При этом ожидают, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% ВВП в 2025-м.Аналитики не исключают, что темпы сокращения окажутся выше. Цены на энергоносители на мировых рынках пошли в рост, и пока нет макроэкономических причин для снижения. Кроме того, скоро будет заметен эффект от нового урожая и по целому ряду несырьевых секторов.Доктор экономических наук Александр Неверов обращает внимание, что по мировым меркам даже при максимальных запланированных значениях дефицит очень невелик. Поэтому, скорее всего, правительство параллельно с ростом доходной части будет пропорционально наращивать расходы. Что, подчеркивает экономист, позволит уже сейчас запустить дополнительные инвестиционные и социальные проекты. А это стратегически важнее, чем снижение дефицита бюджета.

https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894984800.html

https://ria.ru/20230831/nds-1893303301.html

https://ria.ru/20230913/kurs-1896145473.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, азия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), государственный университет управления, brent, urals