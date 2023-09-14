https://ria.ru/20230914/buterbrodeks-1896244143.html

"Бутербродекс" во второй половине августа вырос на 1,3 пункта

"Бутербродекс" во второй половине августа вырос на 1,3 пункта - РИА Новости, 14.09.2023

"Бутербродекс" во второй половине августа вырос на 1,3 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине августа вырос на... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:10

2023-09-14T08:10

2023-09-14T08:10

экономика

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине августа вырос на 1,3 пункта - до 114 пунктов. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 31 августа по сравнению с первой половиной месяца средний чек вырос по огурцам (на 10,5%, до 84 рублей) и сыру (на 0,5%, до 186 рублей). Снизился он по батону (на 2,7%, до 36 рублей), ветчине (на 2,1%, до 185 рублей), сливочному маслу (на 1,9%, до 152 рублей), кофе (на 1,6%, до 182 рублей) и сахару (на 1,4%, до 68 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 1,3 пункта и составил 114 пунктов.

https://ria.ru/20230913/sberezheniya-1896049924.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия