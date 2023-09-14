https://ria.ru/20230914/boynya-1896294204.html

"Бойня": в США раскрыли ужасную правду о плане Вашингтона по Украине

"Бойня": в США раскрыли ужасную правду о плане Вашингтона по Украине - РИА Новости, 14.09.2023

"Бойня": в США раскрыли ужасную правду о плане Вашингтона по Украине

Настоящая цель США в конфликте на Украине – дестабилизация России, ради достижения которой Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев, заявил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:43

2023-09-14T12:43

2023-09-14T14:49

украина

россия

сша

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Настоящая цель США в конфликте на Украине – дестабилизация России, ради достижения которой Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала."Они (США. – Прим. ред.) устроили бойню на Украине. Сколько уже погибло? Четыреста-пятьсот тысяч украинцев? <…> Скоро уже не останется ни одного украинца, чтобы продолжать сражения на фронте. Но им (США. – Прим. ред.) на это все равно. Украинцы – расходный материал", – выразил он свое мнение.Никсон возмутился тем, что официальная риторика Вашингтона гласит о поддержке демократии и защите украинского народа, хотя на самом деле истинный план заключается в разрушении и дестабилизации России. По его мнению, именно по этой причине администрация Байдена оказывает Украине беспрецедентную помощь.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896224139.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато