https://ria.ru/20230914/borodina-1896377174.html

Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу

Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу - РИА Новости, 14.09.2023

Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу

Ведущая и блогер Ксения Бородина в сторис Instagram* ответила подписчику, осудившего ее за поездки за границу. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:12

2023-09-14T18:12

2023-09-14T19:07

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ведущая и блогер Ксения Бородина в сторис Instagram* ответила подписчику, осудившего ее за поездки за границу.Хейтер задал вопрос о том, почему знаменитость чаще предпочитает отдыху в Сочи и Крыму поездку в Турцию и Дубай. "Купите журнальчик и ведите подсчеты, куда я летаю. Россию-матушку не забываю. Только вам это неинтересно, просмотров всегда больше, когда Дубай. А вот если вам Дивеево показываешь, вам же не так интересно. У себя спросите, почему так?" – написала телеведущая. Тем не менее, когда знаменитость спросили о планах на осенние каникулы, Бородина ответила, что хотела поехать в Дубай. Однако из-за работы этого не получается сделать. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230410/borodina-1864228616.html

дубай

сочи

турция

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, ксения бородина, знаменитости, дубай, сочи, турция