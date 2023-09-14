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Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу - РИА Новости, 14.09.2023
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Шоубиз
 
18:12 14.09.2023 (обновлено: 19:07 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/borodina-1896377174.html
Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу
Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу - РИА Новости, 14.09.2023
Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу
Ведущая и блогер Ксения Бородина в сторис Instagram* ответила подписчику, осудившего ее за поездки за границу. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:12
2023-09-14T19:07
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ведущая и блогер Ксения Бородина в сторис Instagram* ответила подписчику, осудившего ее за поездки за границу.Хейтер задал вопрос о том, почему знаменитость чаще предпочитает отдыху в Сочи и Крыму поездку в Турцию и Дубай. "Купите журнальчик и ведите подсчеты, куда я летаю. Россию-матушку не забываю. Только вам это неинтересно, просмотров всегда больше, когда Дубай. А вот если вам Дивеево показываешь, вам же не так интересно. У себя спросите, почему так?" – написала телеведущая. Тем не менее, когда знаменитость спросили о планах на осенние каникулы, Бородина ответила, что хотела поехать в Дубай. Однако из-за работы этого не получается сделать. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, ксения бородина, знаменитости, дубай, сочи, турция
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ксения Бородина, Знаменитости, Дубай, Сочи, Турция
Ксения Бородина оправдалась за поездки за границу

Ведущая Ксения Бородина ответила хейтеру, осудившего ее за поездки за рубеж

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Бородина на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Телеведущая Ксения Бородина на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ведущая и блогер Ксения Бородина в сторис Instagram* ответила подписчику, осудившего ее за поездки за границу.
© Фото : @borodyliaСкрин сторис из соцсетей Ксении Бородиной
Скрин сторис из соцсетей Ксении Бородиной - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : @borodylia
Скрин сторис из соцсетей Ксении Бородиной
Хейтер задал вопрос о том, почему знаменитость чаще предпочитает отдыху в Сочи и Крыму поездку в Турцию и Дубай.
«
"Купите журнальчик и ведите подсчеты, куда я летаю. Россию-матушку не забываю. Только вам это неинтересно, просмотров всегда больше, когда Дубай. А вот если вам Дивеево показываешь, вам же не так интересно. У себя спросите, почему так?" – написала телеведущая.
Тем не менее, когда знаменитость спросили о планах на осенние каникулы, Бородина ответила, что хотела поехать в Дубай. Однако из-за работы этого не получается сделать.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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