https://ria.ru/20230914/bmp-1896235068.html

"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"

"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул" - РИА Новости, 14.09.2023

"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"

Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:37

2023-09-14T03:37

2023-09-14T03:37

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что заложенные в "Мануле" решения полезны на поле боя, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. "Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска", - сказал Хромов. Он отметил, что особенности "Манула", созданного на базе БМП-3, - удобный выход с аппарелью в кормовой части машины за счет переднего расположения двигателя и необитаемый боевой модуль. По словам заместителя исполнительного директора, идея "Манула" еще и в том, чтобы максимально использовать задел по БМП-3, что не требует коренной перестройки производства по изготовлению составных частей машины. "Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения", - сказал специалист. Он добавил, что "Манул" - инициативная разработка КМЗ.

https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех