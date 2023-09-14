https://ria.ru/20230914/bmp-1896235068.html
"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"
"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул" - РИА Новости, 14.09.2023
"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"
Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:37
2023-09-14T03:37
2023-09-14T03:37
безопасность
технологии
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746832134_0:73:2902:1705_1920x0_80_0_0_acbbbb44b826313ef3282e93938b9b8c.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что заложенные в "Мануле" решения полезны на поле боя, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. "Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска", - сказал Хромов. Он отметил, что особенности "Манула", созданного на базе БМП-3, - удобный выход с аппарелью в кормовой части машины за счет переднего расположения двигателя и необитаемый боевой модуль. По словам заместителя исполнительного директора, идея "Манула" еще и в том, чтобы максимально использовать задел по БМП-3, что не требует коренной перестройки производства по изготовлению составных частей машины. "Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения", - сказал специалист. Он добавил, что "Манул" - инициативная разработка КМЗ.
https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746832134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80abd61a1ea3edf12e901b84666d953d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех
Безопасность, Технологии, Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех
"Курганмашзавод" заявил об интересе пехоты к БМП "Манул"
"Курганмашзавод": сухопутные войска России заинтересовались БМП "Манул"
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российские Сухопутные войска заинтересовались новой боевой машиной пехоты "Манул" с передним расположением двигателя, опыт спецоперации показывает, что заложенные в "Мануле" решения полезны на поле боя, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.
«
"Специальная военная операция на сегодняшний день показывает, что решения, которые есть в "Мануле", были бы полезны на поле боя. Прежде всего к машине проявили интерес Сухопутные войска", - сказал Хромов.
Он отметил, что особенности "Манула", созданного на базе БМП-3, - удобный выход с аппарелью в кормовой части машины за счет переднего расположения двигателя и необитаемый боевой модуль.
По словам заместителя исполнительного директора, идея "Манула" еще и в том, чтобы максимально использовать задел по БМП-3, что не требует коренной перестройки производства по изготовлению составных частей машины. "Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения", - сказал специалист.
Он добавил, что "Манул" - инициативная разработка КМЗ.
БМП-3 с одного выстрела уничтожает легкую технику ВСУ, сообщил разработчик