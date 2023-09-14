Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы, пишут СМИ
Блумберг: российские бизнесмены с февраля 2022 года вывели из Европы $50 млрд
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигает 50 миллиардов долларов, подсчитало агентство Блумберг.
Агентство поясняет, что акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, за последний месяц одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию. И это позволит увеличить общую стоимость активов, которые были переведены в другие страны самыми богатыми гражданами РФ с февраля 2022 года, "по меньшей мере, до 50 миллиардов долларов", передаёт агентство.
Отмечается, что этот перевод подтверждает слом тенденции, сложившейся десятилетиями, когда миллиардеры из России держали свои активы в Европе, пользуясь преимуществами благоприятной для инвесторов правовой системой, возможностью получать дивиденды в иностранной валюте и низкими налогами в офшорах.
Но и за пределами Европы теперь у богатейших людей России остается все меньше мест для размещения своих средств, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Евросоюза. Поэтому помимо России активы переводятся в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан.
Блумберг добавил, что одними из первых были переведены из Швейцарии и с Кипра в Россию семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и "сталелитейного магната" Виктора Рашникова. Другие, например, миллиардер Игорь Алтушкин, последовали за ними позже.