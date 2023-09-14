https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896326796.html

Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы, пишут СМИ

Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2023

Российские бизнесмены увеличили вывод активов из Европы, пишут СМИ

Сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигает 50 миллиардов долларов, подсчитало... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:43

2023-09-14T14:43

2023-09-14T14:46

экономика

россия

европа

марк курцер

андрей гурьев

виктор рашников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сумма активов российских бизнесменов, выведенная с февраля 2022 года из Европы в РФ и дружественные страны, достигает 50 миллиардов долларов, подсчитало агентство Блумберг. Агентство поясняет, что акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, за последний месяц одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию. И это позволит увеличить общую стоимость активов, которые были переведены в другие страны самыми богатыми гражданами РФ с февраля 2022 года, "по меньшей мере, до 50 миллиардов долларов", передаёт агентство. Отмечается, что этот перевод подтверждает слом тенденции, сложившейся десятилетиями, когда миллиардеры из России держали свои активы в Европе, пользуясь преимуществами благоприятной для инвесторов правовой системой, возможностью получать дивиденды в иностранной валюте и низкими налогами в офшорах. Но и за пределами Европы теперь у богатейших людей России остается все меньше мест для размещения своих средств, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Евросоюза. Поэтому помимо России активы переводятся в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан. Блумберг добавил, что одними из первых были переведены из Швейцарии и с Кипра в Россию семейные активы миллиардера Андрея Гурьева и "сталелитейного магната" Виктора Рашникова. Другие, например, миллиардер Игорь Алтушкин, последовали за ними позже.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, европа, марк курцер, андрей гурьев, виктор рашников