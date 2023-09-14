"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции
"Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
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"Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов - керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т.д.", - сказал он.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.