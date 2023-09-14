https://ria.ru/20230914/bilety-1896226548.html

"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции

"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции

"Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:07

2023-09-14T00:07

2023-09-14T00:07

экономика

россия

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов - керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т.д.", - сказал он. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия

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Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023