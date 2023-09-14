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"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции - РИА Новости, 14.09.2023
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00:07 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/bilety-1896226548.html
"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции
"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции - РИА Новости, 14.09.2023
"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции
"Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:07
2023-09-14T00:07
экономика
россия
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов - керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т.д.", - сказал он. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
"Аэрофлот" допустил рост цен на билеты в 2024 году на уровне инфляции

"Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" до конца 2023 года не планирует существенных изменений цен на билеты, в 2024 году допускает рост на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"Сейчас с учетом того, что авиакомпании вышли из высокого сезона, цены более-менее стабилизировались. До конца года точно не ожидаем существенных отклонений. Следующий год, с учетом достигнутой базы 2023 года, рост ожидается на уровне инфляции, если не будет какого-то экстремального роста других расходов - керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и т.д.", - сказал он.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияВладивостокАэрофлотДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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