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В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 14.09.2023 (обновлено: 07:11 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html
В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ
В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ
Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:10
2023-09-14T07:11
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны."Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html
россия
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россия, республика крым, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Происшествия
В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ

МО: в Крыму силы ПВО уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны.
"Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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