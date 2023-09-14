https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896241126.html

В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ

В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ

Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:10

2023-09-14T07:10

2023-09-14T07:11

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны."Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, происшествия