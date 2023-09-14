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В Брянской области силы ПВО сбили два украинских БПЛА
В Брянской области силы ПВО сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 14.09.2023
В Брянской области силы ПВО сбили два украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:33
2023-09-14T00:33
2023-09-14T00:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Четырнадцатого сентября около 00.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия
В Брянской области силы ПВО сбили два украинских БПЛА
МО: над территорией Брянской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника