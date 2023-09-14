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При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 14.09.2023

При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА над Карачевским районом Брянской области нет, заявил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, комментируя... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T01:33

2023-09-14T01:33

2023-09-14T02:15

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

происшествия

украина

карачевский район

александр богомаз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА над Карачевским районом Брянской области нет, заявил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, комментируя очередную попытку атаки Украины.Ранее Минобороны России сообщило, что после полуночи в четверг системой ПВО были сбиты несколько украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Позднее Богомаз написал, что силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА над Брянским районом, пострадавших и разрушений так же нет.

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html

брянская область

россия

украина

карачевский район

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брянская область, россия, происшествия, украина, карачевский район, александр богомаз