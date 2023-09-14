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При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 14.09.2023 (обновлено: 02:15 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896231799.html
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 14.09.2023
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА над Карачевским районом Брянской области нет, заявил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, комментируя... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:33
2023-09-14T02:15
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
украина
карачевский район
александр богомаз
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА над Карачевским районом Брянской области нет, заявил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, комментируя очередную попытку атаки Украины.Ранее Минобороны России сообщило, что после полуночи в четверг системой ПВО были сбиты несколько украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Позднее Богомаз написал, что силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА над Брянским районом, пострадавших и разрушений так же нет.
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html
брянская область
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брянская область, россия, происшествия, украина, карачевский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия, Украина, Карачевский район, Александр Богомаз
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

Богомаз: при уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при уничтожении БПЛА над Карачевским районом Брянской области нет, заявил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, комментируя очередную попытку атаки Украины.
Ранее Минобороны России сообщило, что после полуночи в четверг системой ПВО были сбиты несколько украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.
"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Позднее Богомаз написал, что силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА над Брянским районом, пострадавших и разрушений так же нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияПроисшествияУкраинаКарачевский районАлександр Богомаз
 
 
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