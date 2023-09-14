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Над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника
Над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника - РИА Новости, 14.09.2023
Над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника
Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:08
2023-09-14T01:08
2023-09-14T01:09
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Около 0.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
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брянская область, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Россия, Происшествия
Над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника
МО: над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника