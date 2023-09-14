https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896229577.html

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 14.09.2023

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА

Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:53

2023-09-14T00:53

2023-09-14T00:54

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Четырнадцатого сентября около 00.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html

брянская область

россия

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брянская область, россия, происшествия