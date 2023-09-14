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Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 14.09.2023
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА
Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:53
2023-09-14T00:53
2023-09-14T00:54
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Четырнадцатого сентября около 00.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
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брянская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Происшествия
Над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА
МО: над Брянской областью уничтожили еще один украинский БПЛА самолетного типа