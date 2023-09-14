https://ria.ru/20230914/bayden-1896427295.html

Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию

Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию - РИА Новости, 14.09.2023

Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию

Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:36

2023-09-14T23:36

2023-09-14T23:36

в мире

россия

джо байден

владимир путин

китай

сша

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал коллеге из РФ, что Пекин "не так уж и уважает" Москву. Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. Как заявил президент США, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. Путин, по словам Байдена, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай. "Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - рассказал Байден. Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал президента РФ ни о ком, кроме самой России. К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США - это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.

https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235666.html

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в мире, россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, цены на нефть