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Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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23:36 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/bayden-1896427295.html
Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию
Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию
Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:36
2023-09-14T23:36
в мире
россия
джо байден
владимир путин
китай
сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал коллеге из РФ, что Пекин "не так уж и уважает" Москву. Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. Как заявил президент США, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. Путин, по словам Байдена, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай. "Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - рассказал Байден. Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал президента РФ ни о ком, кроме самой России. К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США - это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
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в мире, россия, джо байден, владимир путин, китай, сша, цены на нефть
В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Китай, США, Цены на нефть
Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию

Джо Байден считает, что Китай "не так уж и уважает" Россию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, на которой он якобы сказал коллеге из РФ, что Пекин "не так уж и уважает" Москву.
Байден неожиданно вспомнил женевскую встречу с Путиным в июле 2021 года. Как заявил президент США, с российским коллегой они говорили о стратегической стабильности. Путин, по словам Байдена, заявил, что с "неохотой" затрагивает эту тему, поскольку США ждут, что Россия привлечет к переговорам Китай. "Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас", - рассказал Байден.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
Вчера, 08:00
Как подчеркнул американский лидер, он не спрашивал президента РФ ни о ком, кроме самой России.
К концу рассказа Байден вернулся к традиционной формуле о том, что США - это страна возможностей, но в процессе выступления президент совсем потерял голос и договаривал уже через хрип. Завершив выступление, он снова немного растерялся на сцене, прежде чем определиться, в какую сторону выходить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Байден объяснил угрозу импичмента желанием остановить правительство
Вчера, 03:55
 
В миреРоссияДжо БайденВладимир ПутинКитайСШАЦены на нефть
 
 
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