https://ria.ru/20230914/bayden-1896410824.html

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения - РИА Новости, 14.09.2023

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения, следует из судебного документа. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:39

2023-09-14T20:39

2023-09-14T21:41

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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения, следует из судебного документа."Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <…> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов, <…> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов", — указано в публикации.Большое жюри присяжных судебного округа в штате Делавэр согласовало обвинение по трем пункта: два из них связаны с тем, что Хантер Байден представил ложные сведения для покупки пистолета "Кольт", отрицая употребление наркотиков, а третье — с хранением оружия в период употребления.По версии гособвинителей, сын хозяина Белого дома совершал преступления в октябре 2018 года. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит штраф в размере 750 тысяч долларов.Хантеру Байдену, который стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинули обвинения, вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. По официальным данным, он не заплатил более ста тысяч долларов в 2017-2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также предъявили отдельное обвинение, согласно которому в 2018-м он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.Байден-младший пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.

https://ria.ru/20230913/bayden-1896213169.html

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