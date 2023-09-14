https://ria.ru/20230914/bayden-1896235666.html

Байден объяснил угрозу импичмента желанием остановить правительство

Байден объяснил угрозу импичмента желанием остановить правительство - РИА Новости, 14.09.2023

Байден объяснил угрозу импичмента желанием остановить правительство

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента против него, чтобы остановить работу правительства. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:55

2023-09-14T03:55

2023-09-14T03:55

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы запускают процедуру импичмента против него, чтобы остановить работу правительства. "Они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят остановить работу правительства", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою кампанию. Слова президента США приводит журналистский пул Белого дома. Во вторник спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил, что отдал распоряжение о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдену. По его словам, президент и его семья замешаны в коррупции и злоупотреблении властью. Белый дом отрицает возможность каких-либо нарушений со стороны президента, там также заявили, что действия Маккарти являются "экстремальной политикой" и даже в стане республиканцев не имеют однозначной поддержки. В среду председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что комитет может провести слушания для оценки "нарушений закона семьей Байдена" до конца месяца. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес сына Байдена - Хантера, где упоминалось, что он представлял отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, дональд трамп