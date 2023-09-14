Рейтинг@Mail.ru
В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html
В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ
В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2023
В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ
Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:52
2023-09-14T03:52
в мире
сша
джо байден
митт ромни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал Fox News, "Президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить", - приводит телеканал слова сенатора. Как заявил 76-летний Ромни, он сам не станет баллотироваться на новый срок в сенате из-за возраста. "Я думаю, было бы замечательно, если бы и президент Байден, и бывший президент (Дональд) Трамп отошли в сторону и позволили своим партиям выбрать кого-то из следующего поколения... Я думаю, что обеим партиям будет гораздо лучше, если их будут представлять не те, кто принадлежит к поколению бэйби-бумеров (люди, родившиеся с 1946 по 1964 год - ред.)", - добавил он. Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c8d549e6b69c535c2b23b18780ab7220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, митт ромни
В мире, США, Джо Байден, Митт Ромни
В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ

Fox News: американский сенатор призвал Байдена отказаться от участия в выборах

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал Fox News,
«
"Президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить", - приводит телеканал слова сенатора.
Как заявил 76-летний Ромни, он сам не станет баллотироваться на новый срок в сенате из-за возраста.
"Я думаю, было бы замечательно, если бы и президент Байден, и бывший президент (Дональд) Трамп отошли в сторону и позволили своим партиям выбрать кого-то из следующего поколения... Я думаю, что обеим партиям будет гораздо лучше, если их будут представлять не те, кто принадлежит к поколению бэйби-бумеров (люди, родившиеся с 1946 по 1964 год - ред.)", - добавил он.
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Конгрессе заявили, что народ требует привлечь Байдена к ответственности
12 сентября, 01:55
 
В миреСШАДжо БайденМитт Ромни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала