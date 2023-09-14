В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ
Fox News: американский сенатор призвал Байдена отказаться от участия в выборах
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал Fox News,
«
"Президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить", - приводит телеканал слова сенатора.
Как заявил 76-летний Ромни, он сам не станет баллотироваться на новый срок в сенате из-за возраста.
"Я думаю, было бы замечательно, если бы и президент Байден, и бывший президент (Дональд) Трамп отошли в сторону и позволили своим партиям выбрать кого-то из следующего поколения... Я думаю, что обеим партиям будет гораздо лучше, если их будут представлять не те, кто принадлежит к поколению бэйби-бумеров (люди, родившиеся с 1946 по 1964 год - ред.)", - добавил он.
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.