https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ

В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2023

В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах, пишут СМИ

Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:52

2023-09-14T03:52

2023-09-14T03:52

в мире

сша

джо байден

митт ромни

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал 80-летнего президента США демократа Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал Fox News, "Президент Байден, когда выдвигал свою кандидатуру, говорил, что он - переходная фигура к следующему поколению. Что ж, пора переходить", - приводит телеканал слова сенатора. Как заявил 76-летний Ромни, он сам не станет баллотироваться на новый срок в сенате из-за возраста. "Я думаю, было бы замечательно, если бы и президент Байден, и бывший президент (Дональд) Трамп отошли в сторону и позволили своим партиям выбрать кого-то из следующего поколения... Я думаю, что обеим партиям будет гораздо лучше, если их будут представлять не те, кто принадлежит к поколению бэйби-бумеров (люди, родившиеся с 1946 по 1964 год - ред.)", - добавил он. Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230912/amerika-1895703977.html

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в мире, сша, джо байден, митт ромни