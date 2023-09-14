https://ria.ru/20230914/barbi-1896307326.html

"Барби" в озвучке официального голоса Марго Робби выходит в прокат

"Барби" в озвучке официального голоса Марго Робби выходит в прокат - РИА Новости, 14.09.2023

"Барби" в озвучке официального голоса Марго Робби выходит в прокат

Фильм "Барби", дублированный актрисой Татьяной Шитовой - официальным голосом Марго Робби, выходит в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:32

2023-09-14T13:32

2023-09-14T13:32

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фильм "Барби", дублированный актрисой Татьяной Шитовой - официальным голосом Марго Робби, выходит в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября, сообщили в группе "ВКонтакте" профессиональной студии перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound. "Ну, поехали: Игривый Райан Гослинг сообщает, что не умер он в конце "Барби", а также, что с сегодняшнего дня фильм года в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, самого Райана, Симу Лю, Уилла Феррела, Кейт Маккиннон и других начинают показывать в следующих городах РФ", - говорится в сообщении и далее приводится список городов и кинотеатров. Киносеть "Киномакс" будет демонстрировать "Барби" в рамках проекта Кинотека компании "Фильмотека", арендующей залы кинотеатра, добавили в студии RHS. Кроме того, показы пройдут более чем в 120 городах России: от Калининграда до Владивостока, Воронежа и Екатеринбурга, Благовещенска, Сургута, Твери, Омска, Якутска и Крыма. Ранее в той же группе студии "ВКонтакте" при анонсировании проката организаторы предупредили потенциальных зрителей о том, что показы, стартовавшие раньше, не являются чистой цифровой картинкой. "Уже с 14 сентября вас ожидает чистая цифровая картинка и качественный атмосферный звук с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других! Показы по стране стартовали раньше, но, насколько нам известно, сейчас в кинотеатрах показывают слитую в сеть версию фильма с обрезанными корейскими субтитрами", - говорится в сообщении. Директор Татьяны Шитовой Давид Валиани подтвердил ее участие в дубляже "Барби", отметив при этом, что "это делается чисто фанатски". Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун. В Минкультуры России заявили, что ведомство не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер". Также ранее московские сети кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах.

https://ria.ru/20230901/barbi-1893730122.html

https://ria.ru/20230831/kino-1893358396.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, марго робби, райан гослинг, кино