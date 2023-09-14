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В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией - РИА Новости, 14.09.2023
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13:36 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/azerbaydzhan-1896309330.html
В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией
В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией - РИА Новости, 14.09.2023
В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией
Азербайджан хочет мира и в перспективе, возможно, - даже дружбы с Арменией, заявил советник президента Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:36
2023-09-14T13:36
в мире
армения
хикмет гаджиев
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Азербайджан хочет мира и в перспективе, возможно, - даже дружбы с Арменией, заявил советник президента Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев. Днем ранее издание Politico опубликовало интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором он подтвердил, что признаёт Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что "теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток". "Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды - даже дружбы с нашим соседом", - говорится в статье Гаджиева, опубликованной в четверг в том же издании. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157263.html
https://ria.ru/20230906/karabakh-1894534714.html
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в мире, армения, хикмет гаджиев, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Хикмет Гаджиев, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией

Советник Алиева Гаджиев: Баку желает мира и, возможно, даже дружбы с Ереваном

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Азербайджан хочет мира и в перспективе, возможно, - даже дружбы с Арменией, заявил советник президента Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев.
Днем ранее издание Politico опубликовало интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором он подтвердил, что признаёт Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что "теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток".
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"Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды - даже дружбы с нашим соседом", - говорится в статье Гаджиева, опубликованной в четверг в том же издании.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАрменияХикмет ГаджиевАзербайджанУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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