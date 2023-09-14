В Баку заявили, что желают мира и, возможно, даже дружбы с Арменией
Советник Алиева Гаджиев: Баку желает мира и, возможно, даже дружбы с Ереваном
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Азербайджан хочет мира и в перспективе, возможно, - даже дружбы с Арменией, заявил советник президента Ильхама Алиева по международным вопросам Хикмет Гаджиев.
Днем ранее издание Politico опубликовало интервью премьера Армении Никола Пашиняна, в котором он подтвердил, что признаёт Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что "теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло этнических чисток".
"Азербайджан хочет мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, однажды - даже дружбы с нашим соседом", - говорится в статье Гаджиева, опубликованной в четверг в том же издании.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.