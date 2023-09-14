https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html

МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 14.09.2023

МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в четверг, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:03

2023-09-14T13:03

2023-09-14T14:00

эстония

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в четверг, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы.Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС, сообщили в эстонском МВД. В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами его пользователь или владелец должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него."Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили (с номерами РФ - ред.) необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" - сказал Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.По словам министра, Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров. Он также отметил, что у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.В понедельник Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам. В постпредстве РФ при ЕС заявили, что таким образом Евросоюз хочет сделать въезд россиян фактически невозможным, а также не исключили изъятия у россиян личных вещей на границах ЕС.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия вряд ли будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили. Как сообщала в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит без ответа изъятие частных автомобилей у российских граждан в Германии, это правовой произвол в отношении граждан РФ и их собственности.

https://ria.ru/20230904/avto-1894101324.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230912/es-1895960299.html

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эстония, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире