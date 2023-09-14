https://ria.ru/20230914/avtomobil-1896424148.html

В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке

В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке - РИА Новости, 14.09.2023

В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке

Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:55

2023-09-14T22:55

2023-09-14T22:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. "В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллина с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи соцсетей призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента полиции и погранохраны ответили на запрос Delfi, что информация об этом автомобиле была передана патрульным машинам. "Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - сообщила полиция.

https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html

таллин

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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