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В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке - РИА Новости, 14.09.2023
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22:55 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/avtomobil-1896424148.html
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке - РИА Новости, 14.09.2023
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке
Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:55
2023-09-14T22:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. "В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллина с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи соцсетей призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента полиции и погранохраны ответили на запрос Delfi, что информация об этом автомобиле была передана патрульным машинам. "Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - сообщила полиция.
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В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке

Delfi: таллинская полиция ищет машину с провокационными надписями на русском

© AP Photo / NIPA/Timur NisametdinovСотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине
Сотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / NIPA/Timur Nisametdinov
Сотрудники эстонских правоохранительных органов в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi.
«
"В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллина с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи соцсетей призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента полиции и погранохраны ответили на запрос Delfi, что информация об этом автомобиле была передана патрульным машинам. "Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - сообщила полиция.
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