https://ria.ru/20230914/avtomobil-1896424148.html
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке - РИА Новости, 14.09.2023
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке
Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:55
2023-09-14T22:55
2023-09-14T22:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщил в четверг портал Delfi. "В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллина с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано: "Я - русский", а под боковым стеклом водителя: "Отряд по борьбе с нацизмом". Эстонские пользователи соцсетей призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента полиции и погранохраны ответили на запрос Delfi, что информация об этом автомобиле была передана патрульным машинам. "Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их", - сообщила полиция.
https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Таллин, Авто, BMW AG, BMW 1
В Таллине ищут автомобиль с надписями на русском языке
Delfi: таллинская полиция ищет машину с провокационными надписями на русском