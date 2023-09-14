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Пресс-служба главы Чувашии объяснила, почему его машина превысила скорость

Пресс-служба главы Чувашии объяснила, почему его машина превысила скорость - РИА Новости, 14.09.2023

Пресс-служба главы Чувашии объяснила, почему его машина превысила скорость

Глава Чувашии передвигался по трассе согласно своему рабочему графику в служебных целях, при котором его сопровождали инспекторы ГИБДД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:31

2023-09-14T17:31

2023-09-14T17:33

общество

чувашская республика (чувашия)

гибдд мвд рф

hyundai creta

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Глава Чувашии передвигался по трассе согласно своему рабочему графику в служебных целях, при котором его сопровождали инспекторы ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона, комментируя данные телеграм-каналов о том, что его автомобиль значительно превысил скорость на трассе. Ранее телеграм-каналы Mash и 112 сообщили, что машина из гаража главы республики разогналась на трассе до 190 километров в час. Правительственный Hyundai Palisade попал на камеру видеофиксации в половине шестого утра 8 сентября в Красночетайском районе. Кто находился за рулём автомобиля, разглядеть невозможно. "Глава Чувашской республики передвигался по трассе согласно своему рабочему графику в служебных целях. Это значит, что в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, машине главы республики обеспечивается движение в сопровождении машины ГИБДД МВД России с использованием звуковых и световых сигналов, которая обеспечивает безопасность дорожного движения", - сообщили агентству в пресс-службе, уточнив, что "такая норма распространяется на всех глав субъектов РФ".

https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888976208.html

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), гибдд мвд рф, hyundai creta, авто, россия