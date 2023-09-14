https://ria.ru/20230914/avtobus-1896279970.html

В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус

В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус - РИА Новости, 14.09.2023

В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус

В Донецке два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:05

2023-09-14T12:05

2023-09-14T13:38

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. В Донецке два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина", — говорится в публикации.Данные пострадавших сейчас уточняются, добавил мэр.Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району.Кроме того, по данным представительства, в Кировском районе Донецка в результате разрыва кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1961 года рождения.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.

https://ria.ru/20230914/kremennaya-1896255372.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия