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В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус - РИА Новости, 14.09.2023
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12:05 14.09.2023 (обновлено: 13:38 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/avtobus-1896279970.html
В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус
В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус - РИА Новости, 14.09.2023
В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус
В Донецке два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:05
2023-09-14T13:38
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. В Донецке два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина", — говорится в публикации.Данные пострадавших сейчас уточняются, добавил мэр.Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району.Кроме того, по данным представительства, в Кировском районе Донецка в результате разрыва кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1961 года рождения.В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.
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донецк, происшествия
Донецк, Происшествия
В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус

В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус, пострадали два человека

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramАвтобус, поврежденный в результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 в Донецке
Автобус, поврежденный в результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Автобус, поврежденный в результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. В Донецке два человека получили ранения в результате попадания украинского снаряда в автобус, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93-го маршрута. Ранены женщина и мужчина", — говорится в публикации.
Данные пострадавших сейчас уточняются, добавил мэр.
Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району.
Кроме того, по данным представительства, в Кировском районе Донецка в результате разрыва кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1961 года рождения.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.
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