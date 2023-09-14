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В ЕК прокомментировали ситуацию с уже ввезенными в ЕС российскими авто - РИА Новости, 14.09.2023
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16:18 14.09.2023 (обновлено: 16:38 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/avto-1896354114.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с уже ввезенными в ЕС российскими авто
В ЕК прокомментировали ситуацию с уже ввезенными в ЕС российскими авто - РИА Новости, 14.09.2023
В ЕК прокомментировали ситуацию с уже ввезенными в ЕС российскими авто
По вопросу уже ввезенных в ЕС авто из РФ нет универсального решения, страны союза должны действовать в соответствии со своими национальными правилами, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:18
2023-09-14T16:38
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. По вопросу уже ввезенных в ЕС авто из РФ нет универсального решения, страны союза должны действовать в соответствии со своими национальными правилами, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, комментируя заявления главы МВД Эстонии.Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. По словам министра, Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров."Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в приложение XXI, не могут быть ввезены в ЕС. Выполнять санкции ЕС должны государства-члены, а также решать, что делать с товарами, которые могли попасть на их территорию вопреки запрету. Здесь нет универсального подхода. Они должны оценить все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", - сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следовало, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.При этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.Во вторник Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам.При этом в постоянном представительстве России при ЕС заявили РИА Новости, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В ЕК прокомментировали ситуацию с уже ввезенными в ЕС российскими авто

ЕК: по вопросу уже ввезенных в ЕС российских авто нет универсального решения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. По вопросу уже ввезенных в ЕС авто из РФ нет универсального решения, страны союза должны действовать в соответствии со своими национальными правилами, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, комментируя заявления главы МВД Эстонии.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что находящиеся в стране автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. По словам министра, Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров.
"Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в приложение XXI, не могут быть ввезены в ЕС. Выполнять санкции ЕС должны государства-члены, а также решать, что делать с товарами, которые могли попасть на их территорию вопреки запрету. Здесь нет универсального подхода. Они должны оценить все обстоятельства и действовать в соответствии со своими национальными правилами и процедурами", - сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следовало, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.
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При этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
Во вторник Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно, разумно и соразмерно подходить к запретам.
При этом в постоянном представительстве России при ЕС заявили РИА Новости, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян, а направлены на устранение противоречий, которые могли привести бы к серьезным внутренним разногласиям в Евросоюзе.
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