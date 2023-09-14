https://ria.ru/20230914/ataki-1896421011.html

В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году

В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году - РИА Новости, 14.09.2023

В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует, что террористическая угроза в стране в 2024 году сохранится на высоком уровне, а действующие за... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:22

2023-09-14T22:22

2023-09-14T22:22

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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует, что террористическая угроза в стране в 2024 году сохранится на высоком уровне, а действующие за рубежом радикальные группировки попытаются восстановить свое былое влияние, говорится в бюллетене ведомства. "Министерство ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой, но принципиально не изменится, в основном проявляясь в виде нападения со стороны одиночных преступников или небольших групп, которые происходят без особого предупреждения", - следует из документа. Согласно бюллетеню, хотя усилия США в сфере борьбы с терроризмом и принесли свои плоды, в Вашингтоне ожидают, что международные террористические группировки, такие как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, попытаются восстановить былое влияние и совершить атаки из-за рубежа. "Обмен информацией с общественностью об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, является жизненно важной частью стратегии по защите нашей родины от сегодняшних развивающихся вызовов в сфере безопасности", - прокомментировал глава ведомства Алехандро Майоркас. Анализируя ситуацию на границе с Мексикой, МВБ США ожидает, что сложности в сфере пограничной и иммиграционной безопасности, с которыми страна столкнулась в нынешнем году, останутся и в следующем. Помимо значительного притока нелегальных мигрантов, в Вашингтоне ожидают сохранения тенденции к росту объемов поставок фентанила и других наркотиков через южную границу, говорится в бюллетене.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230914/yacheyki-1896234069.html

https://ria.ru/20230904/putin-1894129232.html

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в мире, сша, аль-каида, исламское государство, вашингтон (штат), цены на нефть, россия