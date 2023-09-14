В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
Власти США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует, что террористическая угроза в стране в 2024 году сохранится на высоком уровне, а действующие за рубежом радикальные группировки попытаются восстановить свое былое влияние, говорится в бюллетене ведомства.
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"Министерство ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой, но принципиально не изменится, в основном проявляясь в виде нападения со стороны одиночных преступников или небольших групп, которые происходят без особого предупреждения", - следует из документа.
Согласно бюллетеню, хотя усилия США в сфере борьбы с терроризмом и принесли свои плоды, в Вашингтоне ожидают, что международные террористические группировки, такие как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, попытаются восстановить былое влияние и совершить атаки из-за рубежа.
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"Обмен информацией с общественностью об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, является жизненно важной частью стратегии по защите нашей родины от сегодняшних развивающихся вызовов в сфере безопасности", - прокомментировал глава ведомства Алехандро Майоркас.
Анализируя ситуацию на границе с Мексикой, МВБ США ожидает, что сложности в сфере пограничной и иммиграционной безопасности, с которыми страна столкнулась в нынешнем году, останутся и в следующем. Помимо значительного притока нелегальных мигрантов, в Вашингтоне ожидают сохранения тенденции к росту объемов поставок фентанила и других наркотиков через южную границу, говорится в бюллетене.
* Запрещенная в России террористическая организация.