https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию - РИА Новости, 14.09.2023

Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T02:57

2023-09-14T02:57

2023-09-14T03:02

россия

сша

анатолий антонов

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, "попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско- северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение". "Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств? При этом американцы не гнушаются нарушать свои обязательства. Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР", - подчеркнул он."Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в "горячую" точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации (Белого дома - ред.), незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости", - добавил он."Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится", - заявил посол.В Белом доме ранее сообщили, что Вашингтон внимательно следит за визитом лидера КНДР в Россию, пообещав последствия в случае подвижек в переговорах о поставках оружия.Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896096611.html

https://ria.ru/20230914/priglashenie-1896232460.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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россия, сша, анатолий антонов, в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин