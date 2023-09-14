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Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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02:57 14.09.2023 (обновлено: 03:02 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию
Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T02:57
2023-09-14T03:02
россия
сша
анатолий антонов
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, "попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско- северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение". "Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств? При этом американцы не гнушаются нарушать свои обязательства. Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР", - подчеркнул он."Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в "горячую" точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации (Белого дома - ред.), незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости", - добавил он."Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится", - заявил посол.В Белом доме ранее сообщили, что Вашингтон внимательно следит за визитом лидера КНДР в Россию, пообещав последствия в случае подвижек в переговорах о поставках оружия.Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896096611.html
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россия
сша
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россия, сша, анатолий антонов, в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию

Антонов: Вашингтон проявляет двуличие своей оценкой визита Ким Чен Ына в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Оценки США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию являются проявлением двуличия, Москва сама решит, с кем взаимодействовать, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, "попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско- северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение". "Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств? При этом американцы не гнушаются нарушать свои обязательства. Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР", - подчеркнул он.
"Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в "горячую" точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации (Белого дома - ред.), незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости", - добавил он.
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"Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится", - заявил посол.
В Белом доме ранее сообщили, что Вашингтон внимательно следит за визитом лидера КНДР в Россию, пообещав последствия в случае подвижек в переговорах о поставках оружия.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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