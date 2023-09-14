https://ria.ru/20230914/akter-1896417434.html

"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских

"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских - РИА Новости, 14.09.2023

"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали американского актера Шона Пенна, который захотел переплавить свой "Оскар" на пули, чтобы "ВСУ стреляли по РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:48

2023-09-14T21:48

2023-09-14T21:48

политика

украина

шон пенн

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали американского актера Шона Пенна, который захотел переплавить свой "Оскар" на пули, чтобы "ВСУ стреляли по русским"."Вот идиотина. Заткнулся бы уже!" — написали в комментариях."Этот маленький злобный хоббит опять несет пургу", — отметил участник беседы."На какие же чудовищные жертвы идет наша либеральная элиточка! Совсем себя не жалеет", — сыронизировал пользователь."Ну и какую часть своего 70-миллионного состояния он пожертвовал Украине?" — задался вопросом еще один участник дискуссии."Ну так поезжай и помоги. Нечего тут проповедовать. Во дурак!" — возмутился читатель.Пенн неоднократно приезжал на Украину и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским. В ноябре прошлого года он передал ему один из двух своих "Оскаров". В интервью журналу Variety актер выразил недовольство тем, что американская киноакадемия не дала Зеленскому выступить на церемонии вручения наград в 2022-м. Пенн также заявил о желании переплавить свои награды в пули, "чтобы стрелять по русским".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842964633.html

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политика, украина, шон пенн, владимир зеленский, вооруженные силы украины