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"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских - РИА Новости, 14.09.2023
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21:48 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/akter-1896417434.html
"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских
"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских - РИА Новости, 14.09.2023
"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали американского актера Шона Пенна, который захотел переплавить свой "Оскар" на пули, чтобы "ВСУ стреляли по РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:48
2023-09-14T21:48
политика
украина
шон пенн
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали американского актера Шона Пенна, который захотел переплавить свой "Оскар" на пули, чтобы "ВСУ стреляли по русским"."Вот идиотина. Заткнулся бы уже!" — написали в комментариях."Этот маленький злобный хоббит опять несет пургу", — отметил участник беседы."На какие же чудовищные жертвы идет наша либеральная элиточка! Совсем себя не жалеет", — сыронизировал пользователь."Ну и какую часть своего 70-миллионного состояния он пожертвовал Украине?" — задался вопросом еще один участник дискуссии."Ну так поезжай и помоги. Нечего тут проповедовать. Во дурак!" — возмутился читатель.Пенн неоднократно приезжал на Украину и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским. В ноябре прошлого года он передал ему один из двух своих "Оскаров". В интервью журналу Variety актер выразил недовольство тем, что американская киноакадемия не дала Зеленскому выступить на церемонии вручения наград в 2022-м. Пенн также заявил о желании переплавить свои награды в пули, "чтобы стрелять по русским".Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html
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политика, украина, шон пенн, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Шон Пенн, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Лучше бы заткнулся". Британцев разозлил выпад актера Пенна в адрес русских

Читатели DM раскритиковали Пенна за желание переплавить "Оскар" на пули для ВСУ

© AP Photo / Christophe EnaАктер Шон Пенн
Актер Шон Пенн - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Актер Шон Пенн . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали американского актера Шона Пенна, который захотел переплавить свой "Оскар" на пули, чтобы "ВСУ стреляли по русским".
«
"Вот идиотина. Заткнулся бы уже!" — написали в комментариях.
"Этот маленький злобный хоббит опять несет пургу", — отметил участник беседы.
"На какие же чудовищные жертвы идет наша либеральная элиточка! Совсем себя не жалеет", — сыронизировал пользователь.
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"Ну и какую часть своего 70-миллионного состояния он пожертвовал Украине?" — задался вопросом еще один участник дискуссии.
"Ну так поезжай и помоги. Нечего тут проповедовать. Во дурак!" — возмутился читатель.
Пенн неоднократно приезжал на Украину и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским. В ноябре прошлого года он передал ему один из двух своих "Оскаров". В интервью журналу Variety актер выразил недовольство тем, что американская киноакадемия не дала Зеленскому выступить на церемонии вручения наград в 2022-м. Пенн также заявил о желании переплавить свои награды в пули, "чтобы стрелять по русским".
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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