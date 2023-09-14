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Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 14.09.2023
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14:39 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ai-92-1896326087.html
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 14.09.2023
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновила очередной рекорд, приблизившись РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:39
2023-09-14T14:39
экономика
россия
аи-92
алексей сазанов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подскочила на 1,55%, до 69 642 рублей за тонну. В то же время стоимость марки бензина Аи-95 выросла на 0,47%, до 76 270 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также достигло очередного рекорда, подорожав в четверг на 1,25%, до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. В августе его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута по итогам четверга выросла на 0,84%, до 36 574 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,27%, до 29 580 рублей, авиакеросин - на 3,22%, до 72 998 рублей за тонну. В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
https://ria.ru/20230912/benzin-1895764338.html
https://ria.ru/20230914/neft-1896313855.html
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экономика, россия, аи-92, алексей сазанов
Экономика, Россия, АИ-92, Алексей Сазанов
Цена бензина Аи-92 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд, достигнув почти 70 тыс руб за тонну

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стела автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга обновила очередной рекорд, приблизившись к 70 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подскочила на 1,55%, до 69 642 рублей за тонну.
В то же время стоимость марки бензина Аи-95 выросла на 0,47%, до 76 270 рублей за тонну. Максимально его цена росла до 76 876 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо также достигло очередного рекорда, подорожав в четверг на 1,25%, до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. В августе его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
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Стоимость мазута по итогам четверга выросла на 0,84%, до 36 574 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,27%, до 29 580 рублей, авиакеросин - на 3,22%, до 72 998 рублей за тонну.
В России принят закон о корректировке топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
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ЭкономикаРоссияАИ-92Алексей Сазанов
 
 
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