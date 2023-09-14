Авиакомпания показала кадры с места посадки A320 в поле под Новосибирском
"Уральские авиалинии" показали видео с места посадки A320 в поле в Сибири
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. "Уральские авиалинии" показали место посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском, назвав его "импровизированным аэропортом".
"Импровизированный аэропорт недалеко от поселка Московка Новосибирской области. Ловите кадры с высоты птичьего полета", – говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Судя по кадрам, сейчас пшеничное поле возле самого самолета сильно изъезжено техникой, на нем видна длинная борозда тормозного пути борта.
Как ранее отмечал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, эвакуация самолета продлится не меньше месяца.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.