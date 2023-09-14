https://ria.ru/20230914/a320-1896302258.html

Авиакомпания показала кадры с места посадки A320 в поле под Новосибирском

Авиакомпания показала кадры с места посадки A320 в поле под Новосибирском - РИА Новости, 14.09.2023

Авиакомпания показала кадры с места посадки A320 в поле под Новосибирском

"Уральские авиалинии" показали место посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском, назвав его "импровизированным аэропортом". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:13

2023-09-14T13:13

2023-09-14T13:13

происшествия

новосибирская область

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. "Уральские авиалинии" показали место посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском, назвав его "импровизированным аэропортом". "Импровизированный аэропорт недалеко от поселка Московка Новосибирской области. Ловите кадры с высоты птичьего полета", – говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. Судя по кадрам, сейчас пшеничное поле возле самого самолета сильно изъезжено техникой, на нем видна длинная борозда тормозного пути борта. Как ранее отмечал журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, эвакуация самолета продлится не меньше месяца. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html

новосибирская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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