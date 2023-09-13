https://ria.ru/20230913/zerno-1896119450.html

ЕК отреагировала на ультиматум Польши об ограничении ввоза зерна с Украины

ЕК отреагировала на ультиматум Польши об ограничении ввоза зерна с Украины - РИА Новости, 13.09.2023

ЕК отреагировала на ультиматум Польши об ограничении ввоза зерна с Украины

В Еврокомиссии на фоне заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "ультиматуме", направленном Еврокомиссии с требованием продлить ограничения на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:58

2023-09-13T14:58

2023-09-13T15:01

польша

украина

еврокомиссия

зерновая сделка

в мире

матеуш моравецкий

болгария

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии на фоне заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об "ультиматуме", направленном Еврокомиссии с требованием продлить ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в пять приграничных стран союза, РИА Новости сообщили, что ничего нового по ограничениям пока нет, дискуссии продолжаются.Накануне сообщалось, что кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна."Мы высказывались на эту тему в понедельник. Ничего дополнительного на данный момент нет", - сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.При этом в ЕК не стали комментировать вопрос РИА Новости о том, получал ли Брюссель какие-либо обращения от Польши или других приграничных с Украиной стран союза.В минувший понедельник в ЕК заявили, что обсуждение ситуации проходит в рамках координационной платформы с участием Комиссии, пяти заинтересованных стран ЕС, Украины, а также Молдавии. Платформа собиралась на заседания уже восемь раз, очередная встреча запланирована на среду. Цель – урегулировать инфраструктурные вопросы и расширить возможности "коридоров солидарности" ЕС по вывозу украинского зерна.Европейская комиссия ранее сообщала, что приняла ограничительные меры в отношении импорта отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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польша, украина, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире, матеуш моравецкий, болгария, евросоюз