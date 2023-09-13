https://ria.ru/20230913/zemletryasenie-1896143237.html
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 13.09.2023
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на западе от побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:13
2023-09-13T16:13
2023-09-13T16:13
чили
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на западе от побережья Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.49 по времени UTC (14.49 мск). Эпицентр располагался в 1477 километрах к северо-западу от чилийского города Анга-Роа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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чили, в мире
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
USGS: у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1