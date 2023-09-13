https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896216426.html

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии - РИА Новости, 13.09.2023

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии

Президент Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о происходящем на театре военных действий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:57

2023-09-13T21:57

2023-09-13T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

сша

европа

владимир зеленский

сергей кривонос

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о происходящем на театре военных действий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство", — отметил он.По словам генерала, глава киевского режима рассказывает в своих сводках о происходящем в таком тоне, как будто ВСУ уже "практически победили". При этом он пояснил, что сейчас об этом речи не идет.Офицер также добавил, Зеленскому не следует ожидать, что в российских войсках начнется процесс деморализации, как на то рассчитывают. Кривонос предупредил, что речь идет об опытной и хорошо обученной армии.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

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в мире, сша, европа, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, нато