https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896216426.html
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии - РИА Новости, 13.09.2023
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии
Президент Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о происходящем на театре военных действий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:57
2023-09-13T21:57
2023-09-13T23:03
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о происходящем на театре военных действий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство", — отметил он.По словам генерала, глава киевского режима рассказывает в своих сводках о происходящем в таком тоне, как будто ВСУ уже "практически победили". При этом он пояснил, что сейчас об этом речи не идет.Офицер также добавил, Зеленскому не следует ожидать, что в российских войсках начнется процесс деморализации, как на то рассчитывают. Кривонос предупредил, что речь идет об опытной и хорошо обученной армии.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230913/vsu-1896197435.html
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в мире, сша, европа, владимир зеленский, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии
Генерал ВСУ Кривонос: отчеты Зеленского о наступлении слишком оптимистичны
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты о происходящем на театре военных действий, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей".
"Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство", — отметил он.
"Десятки тысяч". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ на передовой
По словам генерала, глава киевского режима рассказывает в своих сводках о происходящем в таком тоне, как будто ВСУ уже "практически победили". При этом он пояснил, что сейчас об этом речи не идет.
Офицер также добавил, Зеленскому не следует ожидать, что в российских войсках начнется процесс деморализации, как на то рассчитывают. Кривонос предупредил, что речь идет об опытной и хорошо обученной армии.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин
, это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США
и Европы
также пишут, что летняя кампания Киева
обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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