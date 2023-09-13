https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

"Ошеломительно". В США отреагировали на неожиданное признание Зеленского

"Ошеломительно". В США отреагировали на неожиданное признание Зеленского - РИА Новости, 13.09.2023

"Ошеломительно". В США отреагировали на неожиданное признание Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:50

2023-09-13T14:50

2023-09-13T16:36

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Зеленский 11 сентября признал в интервью CNN, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца."Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. <…> Теперь он винит во всем Запад", — сказал Джонсон.По его словам, не нужно быть великим военачальником, чтобы понимать, что в самом начале операции у ВСУ не было никакой поддержки с воздуха, которая представляла бы угрозу для российской армии. "Без военно-воздушных сил они (украинские войска. — Прим. ред.) были обречены на провал. Многие из нас говорили об этом еще три месяца назад, а теперь Зеленский делает такое заявление. Спасибо, капитан очевидность", — добавил эксперт.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896061777.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895949396.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато