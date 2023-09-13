https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896061777.html

Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады

Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 13.09.2023

Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, написал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:45

2023-09-13T11:45

2023-09-13T14:31

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

илья кива

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, написал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram-канале."Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведения выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы" - написал Кива. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, илья кива, верховная рада украины