https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896061777.html
Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады
Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 13.09.2023
Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, написал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:45
2023-09-13T11:45
2023-09-13T14:31
специальная военная операция на украине
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россия
владимир зеленский
илья кива
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, написал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram-канале."Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведения выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы" - написал Кива. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, илья кива, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Илья Кива, Верховная Рада Украины
Зеленский осенью готов объявить войну России, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Кива заявил о готовности Зеленского объявить войну РФ осенью
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию уже этой осенью, написал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в Telegram-канале
.
"Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени. Такое решение позволит уничтожить, стереть протестное население, сделать невозможным проведения выборов, вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы" - написал Кива.
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.