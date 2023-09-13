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Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани - РИА Новости, 13.09.2023
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09:29 13.09.2023 (обновлено: 09:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896023569.html
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани - РИА Новости, 13.09.2023
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани
Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:29
2023-09-13T09:37
афганистан
казань
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хотела бы подтвердить его проведение, он состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков ", - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума."На встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - добавила она.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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афганистан, казань, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Афганистан, Казань, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы подтвердить его проведение, он состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков ", - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
"На встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - добавила она.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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