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Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани - РИА Новости, 13.09.2023

Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани

Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:29

2023-09-13T09:29

2023-09-13T09:37

афганистан

казань

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хотела бы подтвердить его проведение, он состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков ", - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума."На встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - добавила она.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html

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казань

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Екатерина Зайцева

афганистан, казань, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)