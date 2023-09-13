https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896023569.html
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани - РИА Новости, 13.09.2023
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани
Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:29
2023-09-13T09:29
2023-09-13T09:37
афганистан
казань
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хотела бы подтвердить его проведение, он состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков ", - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума."На встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - добавила она.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html
афганистан
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, казань, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Афганистан, Казань, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Заседание по Афганистану пройдет в конце сентября в Казани
Заседание московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заседание "московского" формата по Афганистану состоится 29 сентября в Казани, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы подтвердить его проведение, он состоится 29 сентября в Казани. Это будет очередное, V заседание "московского" формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков ", - заявила она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.
"На встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечение региональной безопасности, постконфликтного восстановления страны. По итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон", - добавила она.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства