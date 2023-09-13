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Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2023
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08:55 13.09.2023 (обновлено: 09:16 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896015783.html
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2023
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:55
2023-09-13T09:16
иран
россия
шос
оон
сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Иран впервые будет представлен как член организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 сентября Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика, а также вопросы совершенствования самой организации."Впервые примет участие Иран, который стал в июле девятым государством-членом ШОС", - сообщила Захарова.
https://ria.ru/20230913/myanma-1896014814.html
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иран, россия, шос, оон, сергей лавров
Иран, Россия, ШОС, ООН, Сергей Лавров
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН

МИД: Лавров 20-21 сентября примет участие в заседании глав МИД ШОС на ГА ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Иран впервые будет представлен как член организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"20-21 сентября Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика, а также вопросы совершенствования самой организации.
"Впервые примет участие Иран, который стал в июле девятым государством-членом ШОС", - сообщила Захарова.
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ИранРоссияШОСООНСергей Лавров
 
 
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