https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896015783.html

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2023

Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:55

2023-09-13T08:55

2023-09-13T09:16

иран

россия

шос

оон

сергей лавров

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Иран впервые будет представлен как член организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 сентября Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика, а также вопросы совершенствования самой организации."Впервые примет участие Иран, который стал в июле девятым государством-членом ШОС", - сообщила Захарова.

https://ria.ru/20230913/myanma-1896014814.html

иран

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, россия, шос, оон, сергей лавров