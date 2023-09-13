https://ria.ru/20230913/zasedanie-1896015783.html
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2023
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:55
2023-09-13T08:55
2023-09-13T09:16
иран
россия
шос
оон
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Иран впервые будет представлен как член организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."20-21 сентября Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика, а также вопросы совершенствования самой организации."Впервые примет участие Иран, который стал в июле девятым государством-членом ШОС", - сообщила Захарова.
https://ria.ru/20230913/myanma-1896014814.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, шос, оон, сергей лавров
Иран, Россия, ШОС, ООН, Сергей Лавров
Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС на полях ГА ООН
МИД: Лавров 20-21 сентября примет участие в заседании глав МИД ШОС на ГА ООН
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи ООН, Иран впервые будет представлен как член организации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"20-21 сентября Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что в формате ШОС будут обсуждаться международная и региональная проблематика, а также вопросы совершенствования самой организации.
"Впервые примет участие Иран, который стал в июле девятым государством-членом ШОС", - сообщила Захарова.
Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД