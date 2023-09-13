https://ria.ru/20230913/zaschita-1895997974.html

Военные в зоне СВО похвалили допзащиту БМП-3

Военные в зоне СВО похвалили допзащиту БМП-3 - РИА Новости, 13.09.2023

Военные в зоне СВО похвалили допзащиту БМП-3

Военнослужащие РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, хорошо отзываются о дополнительной защите, которой теперь оснащаются все БМП-3,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:12

2023-09-13T06:12

2023-09-13T06:12

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

украина

ростех

высокоточные комплексы

бмп-3

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, хорошо отзываются о дополнительной защите, которой теперь оснащаются все БМП-3, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов. "Военные отмечают комплекс вооружения БМП-3, её подвижность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность. Хорошо отзываются о дополнительной защите, которая сейчас поступает. О недостатках также отчеты есть, но не глобального характера", - сказал Хромов. Он отметил, что сегодня завод выпускает все БМП-3 с комплектом дополнительной пассивной защиты, который включает в себя стальные бронеэкраны и противокумулятивные решетки по всему периметру машины. Решетки необходимы для разрушения конуса кумулятивного заряда, что в большинстве случаев сводит на нет его воздействие на корпус машины. Бронеэкраны, в свою очередь, повышают защищенность машины от пуль, осколков и мелкокалиберных снарядов. Заместитель исполнительного директора КМЗ отметил, что НИИ Стали (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") для БМП-3 будет выпускать навесной комплект динамической защиты (НКДЗ). "Мы со своей стороны доработали машину под установку этого комплекта, с тем, чтобы серийно выпускаемая техника имела возможность быстрого монтажа НКДЗ", - отметил он. БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-мм орудие пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 км/ч, на воде – до 9,5 км/ч. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 тонн. БМП-3 может транспортироваться самолетами и десантными кораблями.

https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, украина, ростех, высокоточные комплексы, бмп-3