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"Должны убрать". В США раскрыли подлый замысел против России - РИА Новости, 13.09.2023
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06:26 13.09.2023 (обновлено: 11:38 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zamysel-1895998786.html
"Должны убрать". В США раскрыли подлый замысел против России
"Должны убрать". В США раскрыли подлый замысел против России - РИА Новости, 13.09.2023
"Должны убрать". В США раскрыли подлый замысел против России
США хотят "убрать" Россию, чтобы возродить однополярный мир. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:26
2023-09-13T11:38
в мире
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сша
китай
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США хотят "убрать" Россию, чтобы возродить однополярный мир. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.&quot;Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает. Она наблюдает подъем великих держав — России и Китая, а также региональных держав — Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Саудовской Аравии&quot;, — сказал он.По его мнению, США видят в этом угрозу своей гегемонии, "контролю над миром". В Вашингтоне озабочены, что многие страны теперь предпочитают заключать соглашения с Москвой и Пекином, поэтому американцы "сначала должны убрать Россию", отметил Никсон."Они (американцы. — Прим. ред.) решают: мы должны выступить, должны начать войну с миром, должны отбросить его назад к прежним размерам. Они считают, что однополярный момент угасает и им необходимо вернуть его к жизни", — сказал журналист.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему выступает за многополярное мироустройство, основанное на приоритете норм и принципов международного права.
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в мире, россия, сша, китай
В мире, Россия, США, Китай
"Должны убрать". В США раскрыли подлый замысел против России

Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией, чтобы остаться гегемоном

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США хотят "убрать" Россию, чтобы возродить однополярный мир. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.
«

"Конфликт на Украине связан не только с Россией, он связан с Американской империей. Она видит, как ее однополярный момент, когда Россия, Китай и другие были слабее, а США могли господствовать в мире, отступает. Она наблюдает подъем великих держав — России и Китая, а также региональных держав — Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Саудовской Аравии", — сказал он.

По его мнению, США видят в этом угрозу своей гегемонии, "контролю над миром". В Вашингтоне озабочены, что многие страны теперь предпочитают заключать соглашения с Москвой и Пекином, поэтому американцы "сначала должны убрать Россию", отметил Никсон.
"Они (американцы. — Прим. ред.) решают: мы должны выступить, должны начать войну с миром, должны отбросить его назад к прежним размерам. Они считают, что однополярный момент угасает и им необходимо вернуть его к жизни", — сказал журналист.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему выступает за многополярное мироустройство, основанное на приоритете норм и принципов международного права.
Кремль - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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