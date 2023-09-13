https://ria.ru/20230913/zamorozki-1896189699.html

Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье

Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье - РИА Новости, 13.09.2023

Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье

Первые ночные заморозки в московском регионе могут быть в воскресенье, Москве они не "угрожают", в столице впервые ниже нуля столбики термометров опустятся... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:43

2023-09-13T18:43

2023-09-13T18:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809665670_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e03fd41d151ae3334d02dccb3f7cb6ba.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые ночные заморозки в московском регионе могут быть в воскресенье, Москве они не "угрожают", в столице впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье Москва окажется в самом сердце скандинавского антициклона. Малооблачная погода и штиль усилят суточные колебания температуры. Ночью в столице похолодает до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6 градусов по Цельсию, а местами по области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. Днем будет солнечно, воздух сумеет прогреться до плюс 15-20 градусов по Цельсию", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что иней на траве в северных районах Центральной России вероятен и в ночь на вторник. "Тем не менее, первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается и длительнее охлаждается", - добавил он. "Самой Москве и связанным с ним городских "островом" тепла заморозки пока не угрожают. По климату средняя дата первого заморозка в столице приходится обычно на 27-30 сентября, но в этом году (с учетом теплого долгосрочного прогноза) впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец