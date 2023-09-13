https://ria.ru/20230913/zamorozki-1896189699.html
Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье
Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье - РИА Новости, 13.09.2023
Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье
Первые ночные заморозки в московском регионе могут быть в воскресенье, Москве они не "угрожают", в столице впервые ниже нуля столбики термометров опустятся... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:43
2023-09-13T18:43
2023-09-13T18:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые ночные заморозки в московском регионе могут быть в воскресенье, Москве они не "угрожают", в столице впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье Москва окажется в самом сердце скандинавского антициклона. Малооблачная погода и штиль усилят суточные колебания температуры. Ночью в столице похолодает до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6 градусов по Цельсию, а местами по области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. Днем будет солнечно, воздух сумеет прогреться до плюс 15-20 градусов по Цельсию", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что иней на траве в северных районах Центральной России вероятен и в ночь на вторник. "Тем не менее, первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается и длительнее охлаждается", - добавил он. "Самой Москве и связанным с ним городских "островом" тепла заморозки пока не угрожают. По климату средняя дата первого заморозка в столице приходится обычно на 27-30 сентября, но в этом году (с учетом теплого долгосрочного прогноза) впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Синоптик не исключил ночных заморозков в московском регионе в воскресенье
Тишковец: в воскресенье в московском регионе могут быть первые ночные заморозки
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые ночные заморозки в московском регионе могут быть в воскресенье, Москве они не "угрожают", в столице впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье Москва окажется в самом сердце скандинавского антициклона. Малооблачная погода и штиль усилят суточные колебания температуры. Ночью в столице похолодает до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье
- плюс 1-6 градусов по Цельсию, а местами по области на почве ожидаются первые в наступившем сезоне заморозки. Днем будет солнечно, воздух сумеет прогреться до плюс 15-20 градусов по Цельсию", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что иней на траве в северных районах Центральной России вероятен и в ночь на вторник. "Тем не менее, первые заморозки на почве будут носить исключительно мозаичный и символический характер, коснутся в основном низинных форм рельефа, где воздух больше застаивается и длительнее охлаждается", - добавил он.
"Самой Москве и связанным с ним городских "островом" тепла заморозки пока не угрожают. По климату средняя дата первого заморозка в столице приходится обычно на 27-30 сентября, но в этом году (с учетом теплого долгосрочного прогноза) впервые ниже нуля столбики термометров опустятся только в октябре, когда наступит золотая осень", - заключил метеоролог.
Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России