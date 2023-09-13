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Захарова выступила за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.09.2023
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17:02 13.09.2023 (обновлено: 17:03 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zakharova-1896162671.html
Захарова выступила за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке
Захарова выступила за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова выступила за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке
Российская сторона призывает региональных игроков объединить усилия для возобновления процесса ближневосточного урегулирования на основе коллективного... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:02
2023-09-13T17:03
в мире
россия
москва
сша
мария захарова
сергей лавров
лаг
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская сторона призывает региональных игроков объединить усилия для возобновления процесса ближневосточного урегулирования на основе коллективного посредничества в противовес "монополизации" этой роли со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Монополизация" США брокерских функций должна уступить место коллективному беспристрастному посредничеству... Выступаем за активизацию коллективных шагов, нацеленных на формирование необходимых предпосылок для возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. "Отмечаем ключевую роль региональных игроков - Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Алжира, Турции, Лиги арабских государств (ЛАГ). Настало время объединить усилия", - добавили в МИД РФ, отметив, что взаимодействие Москвы со странами региона в вопросах палестино-израильского урегулирование опирается "на такой важный и проверенный годами актив, как доверие на Ближнем Востоке к российской внешней политике". В министерстве обратились ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова 18 июля в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран, Турции и ЛАГ, в рамках которой обсуждалась выработка консолидированных подходов к ближневосточному урегулированию с участием российской стороны. Ранее Москва выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования. Такая встреча поможет придать импульс реализации ранее принятых международных решений, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", в том числе "земля в обмен на мир", и формулу "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", указали в МИД.
https://ria.ru/20230913/vstrecha-1896161247.html
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в мире, россия, москва, сша, мария захарова, сергей лавров, лаг, лига арабских государств, оон
В мире, Россия, Москва, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, ЛАГ, Лига арабских государств, ООН
Захарова выступила за возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке

Захарова призвала возобновить процесс ближневосточного урегулирования

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская сторона призывает региональных игроков объединить усилия для возобновления процесса ближневосточного урегулирования на основе коллективного посредничества в противовес "монополизации" этой роли со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Монополизация" США брокерских функций должна уступить место коллективному беспристрастному посредничеству... Выступаем за активизацию коллективных шагов, нацеленных на формирование необходимых предпосылок для возобновления мирного процесса", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Отмечаем ключевую роль региональных игроков - Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Алжира, Турции, Лиги арабских государств (ЛАГ). Настало время объединить усилия", - добавили в МИД РФ, отметив, что взаимодействие Москвы со странами региона в вопросах палестино-израильского урегулирование опирается "на такой важный и проверенный годами актив, как доверие на Ближнем Востоке к российской внешней политике".
В министерстве обратились ко встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова 18 июля в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран, Турции и ЛАГ, в рамках которой обсуждалась выработка консолидированных подходов к ближневосточному урегулированию с участием российской стороны.
Ранее Москва выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования. Такая встреча поможет придать импульс реализации ранее принятых международных решений, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу, "мадридские принципы", в том числе "земля в обмен на мир", и формулу "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", указали в МИД.
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