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В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России - РИА Новости, 13.09.2023
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21:30 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896214056.html
В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России
В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России - РИА Новости, 13.09.2023
В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России
Полиция Таллина в среду задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании, они подозреваются в нарушении санкций, наложенных ЕС против... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:30
2023-09-13T21:30
россия
таллин
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Таллина в среду задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании, они подозреваются в нарушении санкций, наложенных ЕС против России, сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа. "Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело", - сказал Соомаа порталу Delfi. По его словам, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного дела. "Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания", - подчеркнул прокурор. Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
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россия, таллин, евросоюз
Россия, Таллин, Евросоюз
В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России

Полиция Таллина задержала предпринимателей, нарушившие санкции ЕС против России

© AP Photo / Pavel GolovkinГород Таллин
Город Таллин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Город Таллин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Таллина в среду задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании, они подозреваются в нарушении санкций, наложенных ЕС против России, сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа.
"Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело", - сказал Соомаа порталу Delfi.
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По его словам, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного дела.
"Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания", - подчеркнул прокурор.
Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
 
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