https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896214056.html

В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России

В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России - РИА Новости, 13.09.2023

В Таллине задержали предпринимателей, нарушивших санкции ЕС против России

Полиция Таллина в среду задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании, они подозреваются в нарушении санкций, наложенных ЕС против... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:30

2023-09-13T21:30

2023-09-13T21:30

россия

таллин

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Таллина в среду задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании, они подозреваются в нарушении санкций, наложенных ЕС против России, сообщил прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа. "Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело", - сказал Соомаа порталу Delfi. По его словам, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного дела. "Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания", - подчеркнул прокурор. Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20230828/shtraf-1892791580.html

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россия, таллин, евросоюз