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В Москве задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий - РИА Новости, 13.09.2023
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11:21 13.09.2023 (обновлено: 12:44 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896054774.html
В Москве задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий
В Москве задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий - РИА Новости, 13.09.2023
В Москве задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий
Руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий задержали в Москве по подозрению в хищениях и поставках контрафактных компонентов для высокоточного... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:21
2023-09-13T12:44
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий задержали в Москве по подозрению в хищениях и поставках контрафактных компонентов для высокоточного оружия, сообщило управление ФСБ по столице и области."Совместно с ГУ МВД по Москве пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный выполнял на предприятии управленческие функции. Пользуясь служебным положением, он участвовал в хищении средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности.Уголовное дело о коммерческом подкупе возбудили еще 29 июня, но публично об этом не сообщалось. Мужчине грозит до пяти лет заключения.Сумма ущерба от хищений напрямую не называется, но, исходя из квалификации преступления (часть шестая статьи 204 Уголовного кодекса), речь идет о сумме от 25 до 150 тысяч рублей.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Москве задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий

ФСБ задержала сотрудника ОПК за поставку контрафакта для высокоточного оружия

© ФСБ РоссииЗадержание руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий в Москве. Кадр видео
Задержание руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий в Москве. Кадр видео
© ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий задержали в Москве по подозрению в хищениях и поставках контрафактных компонентов для высокоточного оружия, сообщило управление ФСБ по столице и области.
"Совместно с ГУ МВД по Москве пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что задержанный выполнял на предприятии управленческие функции. Пользуясь служебным положением, он участвовал в хищении средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности.
Уголовное дело о коммерческом подкупе возбудили еще 29 июня, но публично об этом не сообщалось. Мужчине грозит до пяти лет заключения.
Сумма ущерба от хищений напрямую не называется, но, исходя из квалификации преступления (часть шестая статьи 204 Уголовного кодекса), речь идет о сумме от 25 до 150 тысяч рублей.
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